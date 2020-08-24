Меркель призвала наказать виновных в отравлении Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Виновные в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности, заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель.

"Виновных необходимо выявить и привлечь к ответственности", - говорится в ее совместном с главой немецкого МИД Хайко Маасом заявлении.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет пришлось вынужденно посадить в Омске, там оппозиционер был помещен в реанимацию. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной ухудшения его самочувствия стало нарушение обмена веществ.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.

В берлинской клинике Charite, где находится российский оппозиционер, заявили, что его отравили неизвестной субстанцией, что стало причиной интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.