Поиск

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза продлил до 16 октября 2020 года санкции против России за применение химического оружия в Солсбери в марте 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе совета.

Эти санкции были введены в отношении четырех россиян, которых в ЕС считают виновными в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британцев, которые отравились случайно. Это начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев и Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон считает сотрудниками ГРУ, применившими боевое отравляющее вещество в Солсбери против Скрипаля. Москва отрицает причастность к этому отравлению и применению нервно-паралитического яда в Великобритании.

Кроме россиян под такие санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада. Их в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков. Кроме физических лиц под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химоружия.

Попавшим под санкции запрещен въезд в Евросоюз, гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать и им помогать, а их счета в ЕС и имущество должны быть заморожены.

Солсбери Сергей Скрипаль Евросоюз Александр Мишкин Анатолий Чепига Сирия Башар АсадВД Ник Бейли Дон Стерджесс Чарльз Роули Великобритания Лондон

Новости по теме

Новости
Вторжение Турции в Сирию

Турция отчиталась о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии

Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 октября

Число жертв тайфуна "Хагибис" выросло до 37

Число жертв тайфуна "Хагибис" выросло до 37
Вторжение Турции в Сирию

NYT узнала, что США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ

NYT узнала, что США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ

РФ выполнит наблюдательный полет над Румынией

Вторжение Турции в Сирию

Военные США мешают продвижению ВС Сирии к Манбиджу

Вторжение Турции в Сирию

Курды проводили переговоры с Дамаском при участии РФ

Вторжение Турции в Сирию

Дамаск и курды договорились о размещении сирийских войск у границы с Турцией

Вторжение Турции в Сирию

Курды готовятся впустить сирийских военных в Манбидж и в район Кобани

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');