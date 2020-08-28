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Следствие попросило суд о продлении ареста Ивану Сафронову

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

Заседание пройдет 2 сентября в 09:10, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. Сейчас срок ареста Сафронову установлен до 6 сентября.

Советника главы "Роскосмоса" Сафронова обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под стражу.

Как сообщала защита Сафронова, следствие ФСБ считает, что в 2012 году он был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До перехода в "Роскосмос" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 28 августа 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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