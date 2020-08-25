Сафронов не стал давать показания из-за неконкретности обвинения

Журналист Иван Сафронов в Лефортовском суде Фото: Reuters

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следствие предложило журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, дать показания. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"С Иваном Сафроновым прошли следственные действия. Следователь Александр Чабан предложил ему дать показания. Иван со своей стороны заявил, что с удовольствием это сделает, как только следствие разъяснит ему существо предъявленного обвинения. Чабан настаивает на том, чтобы сначала Иван дал показания, а уже потом обвинение будет конкретизировано", - сказал Павлов.

По его словам, следственные действия с Сафроновым проходили во вторник в Следственном управлении ФСБ. О планах на следующие следственные действия защита не уведомлена, заключил Павлов. Сафронова и защитников ознакомили с постановлением о назначении психолого-психиатрической экспертизы, что является стандартной практикой для таких дел.

Во время предъявления обвинения у следствия не было вопросов к Сафронову, напомнил адвокат. Павлов подчеркнул, что защита считает позицию следователя незаконной и нарушающей право Сафронова на защиту в части права знать, в чем он обвиняется.

Ранее Сафронов направлял следователю ходатайство с просьбой разъяснить суть предъявленных ему обвинений, в удовлетворении которого ему было отказано, указал Павлов.

Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году передал ее представителю секретную информацию о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью: ранее он работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.