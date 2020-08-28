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Дело лидеров ингушского протеста будет рассматриваться в другом регионе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Судья пятого кассационного суда в Пятигорске Михаил Чекмарёв по ходатайству Генпрокуратуры изменил подсудность уголовного дела семерых лидеров ингушского протеста и передал его на рассмотрение в Кисловодский городской суд, сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней

Суд также продлил арест обвиняемым до 25 ноября.

Прокурор просил, чтобы их судили на Ставрополье.

"Он ссылался на справку из УФСБ по Ингушетии в соответствии с которой у обвиняемых, благодаря их "обширным, в том числе родственным и тейповым связям в судебной системе республики", есть возможность оказать "непроцессуальное воздействие" на ингушских судей, а также организовывать новые масштабные акции "в целях дестабилизации политической обстановки", - заявили в "Мемориале".

Адвокаты указывали, что изменение подсудности нарушает гарантированное Конституцией право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Также они опасались, что это нарушит принцип доступности судопроизводства и затянет процесс.

Адвокат Андрей Сабинин просил вызвать в суд сотрудника УФСБ, составившего справку, но судья отказал.

Адвокат подсудимых Билан Дзугаев заявил, что невозможно изменять подсудность, основываясь только на этой оперативной справке. "Ингушские судьи уже признавали лидеров протеста виновными по административным делам. И связи, которых опасается УФСБ, этому никак не помешали", - добавил он.

Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Илез Нальгиев, Зарифа Саутиева, Малсаг Ужахов, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев обвиняются в организации насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч.2 ст. 318 УК) на митинге в Магасе в марте 2019 года. "Мемориал" признал их политзаключёнными. Всего по делу о митингах к уголовной ответственности привлечены 44 человека.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о делимитации границы между республиками и обмене территориями. Жители Ингушетии начали протестовать в октябре и возобновили протесты в конце марта.

Ингушетия Чечня Мемориал Ахмед Барахоев Муса Мальсагов Илез Нальгиев Зарифа Саутиева Малсаг Ужахов Багаудин Хаутиев Барах Чемурзиев

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