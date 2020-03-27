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Суд ликвидировал Совет тейпов ингушского народа

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) Ингушетии на заседании в пятницу вынес постановление о ликвидации регионального общественного движения "Совет тейпов ингушского народа", руководитель которого с апреля находится под стражей по делу об избиении полицейских во время прошлогодних мартовских протестов. Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс".

Решение принято по иску регионального управления Минюста, поданного в ВС республики 8 октября 2019.

Как сообщили агентству представители общественной организации, претензии истца заключаются в том, что в уставе совета есть противоречия. Ведомство считает, что движение не устранило многочисленные нарушения, выявленные во время двух проверок в 2019 году. Кроме того, в статье, опубликованной на сайте организации 8 января минувшего года, имеются сведения, содержащие государственную тайну.

По словам общественников, противоречия в уставе устранены, соответствующая информация была направлена в Минюст. В упомянутой статье, по их мнению, нет сведений, содержащих гостайну. Большинство нарушений устранено за исключением тех, что были обжалованы в суде. Нарушения устранимые и не носят грубый характер, считают в организации.

В начале апреля минувшего года глава совета тейпов Малсаг Ужахов был оштрафован Магасским районным судом за участие в стихийном митинге 27 марта.

19 апреля он был задержан и перевезен в Нальчик. 20 апреля городской суд Нальчика постановил заключить 67-летнего мужчину под стражу по делу о применении насилия к представителям власти во время мартовских протестов.

В конце апреля суд отказался изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

6 июня Нальчикский городской суд по обвинению в организации применения опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ) продлил общественнику срок содержания под стражей.

20 июня Следственные органы возбудили в отношении него еще одно уголовное дело.

Общественника заподозрили в создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний (часть 2 статьи 239 УК РФ).

В мае региональное управление Минюста на три месяца приостановило деятельность региональной общественной организации за нарушения.

В феврале этого года Верховный суд РФ. удовлетворил жалобу защиты на постановление Магасского районного суда об административном наказании Ужахова за нарушение порядка проведения митинга в конце марта 2019 года. Суд снизил ему размер назначенного штрафа со 150 тыс. до 10 тыс. руб.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики "О референдуме" порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч.ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Ингушетия

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