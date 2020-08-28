В Ярославской области нашли погибшего матроса с затонувшей баржи
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Тело одного погибшего найдено под баржей, затонувшей на Рыбинском водохранилище, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Он отметил, что поиски второго пропавшего с судна члена экипажа продолжаются.
Позже в пресс-службе в МЧС России агентству подтвердили эту информацию. "Водолазами обнаружено, предварительно, тело погибшего члена экипажа", - сказали в ведомстве.
Об обнаружении тела матроса с затонувшей баржи также сообщили журналистам в правительстве региона. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что у перевернувшейся в акватории Рыбинского водохранилища в Ярославской области баржи, по предварительным данным, обнаружилась течь. Пять членов экипажа были спасены, двое пропали без вести.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).