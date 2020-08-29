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В Рыбинском водохранилище нашли тело второго матроса с утонувшей баржи

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Водолазы обнаружили тело второго погибшего матроса с баржи, которая накануне потерпела крушение на Рыбинском водохранилище Ярославской области, сообщается на сайте правительства региона.

"Поиск не прекращался и велся до тех пор, пока не был найден и второй пропавший человек. К сожалению член экипажа обнаружен погибшим", - приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Тело первого погибшего было обнаружено вечером в пятницу.

Ранее сообщалось, что у перевернувшейся в пятницу днем в акватории Рыбинского водохранилища в Ярославской области баржи, по предварительным данным, обнаружилась течь. Пять членов экипажа были спасены, двое человек пропали без вести.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Ярославская область

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