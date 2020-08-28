Два человека пропали при крушении сухогруза в Рыбинском водохранилище

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Судьба двух членов экипажа с сухогруза, который опрокинулся в Рыбинском водохранилище в Ярославской области, остается неизвестной, сообщает ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, на борту тягача баржи находилось семь человек экипажа, пятеро находятся на тягаче, судьба двух членов экипажа остается неизвестной", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что в результате происшествия не было утечки топлива в водоем.

По данным пресс-службы МЧС России, на месте работают представители государственной инспекции по маломерным судам, также к поискам привлечён теплоход "Фазан", водолазы и навигационное судно "Путейский - 602".

Общее количество привлеченных сил и средств – 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

В правительстве Ярославской области журналистам рассказали, что судно принадлежит Ярославскому речному порту. Сухогруз следовал из Череповца в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что у потерпевшей крушение в акватории Рыбинского водохранилища в Ярославской области баржи, по предварительным данным, обнаружилась течь, судно опрокинулось. Работа спасателей осложняется волной, которая есть сейчас на Рыбинском водохранилище.