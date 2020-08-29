Началось подтопление левобережной часть Хабаровска с дачными участками

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Подтопления садовых участков начались на островной части Хабаровска из-за подъема уровня Амура, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"На островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, расположенных на левом берегу Амура напротив Хабаровска, начались подтопления садоводческих обществ. На утро субботы, 29 августа, вода залила 115 дач", - сказано в сообщении.

Уровень Амура в русле реки составляет 435 см, при 450 см начинается подтопление островов в акватории Хабаровска. Повышенную водность этих территорий при этом создают мелкие внутренние водоемы, которые подпитаны грунтовыми водами после дождей.

На островах дежурит три группы МЧС, которые оповещают людей об угрозе.

Сообщается, что дачники заблаговременно начали вывозить свой урожай.

"Кто смог, вывез не только овощи, но и личные вещи. На острова ходили теплоходы, но многие сделали это на собственных катерах, при этом помогая и соседям. С отметки 430 см движение теплоходов, согласно правилам транспортной безопасности, может быть приостановлено", - сообщает пресс-служба.

Сложной остается паводковая обстановка еще в двух поселениях Хабаровского района - селах Кукан и Корсаково-2. Там с 15 августа подтоплено 15 дворовых территорий.

За состоянием рек южных районов края наблюдают московские специалисты МЧС, которые ведут фото и видеосъемку для разработки дальнейших прогнозов.

Как сообщалось, 28 и 29 августа на территорию Хабаровского края и ЕАО свое влияние оказывает тихоокеанский тайфун "Бави", который сопровождается обильными осадками.

В первой декаде сентября гидрологи ожидают на Амуре отметки в 500-580 см. Порог опасного явления при этом - 600 см.