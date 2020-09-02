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Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Река Амур у Хабаровска за сутки выросла на десять сантиментов, превысив отметку неблагоприятного явления на 17 сантиментов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что текущий уровень воды в Амуре составляет 467 сантиментов. В ближайшие двое суток ожидается подъем еще на 15-20 см.

Отметка опасного явления для Амура - 600 см, однако уже сейчас зафиксированы подтопления на глубину 0,1-2,4 метра низких мест в бассейне реки.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки произойдет рост уровня воды в реке Уссури в Вяземском районе. Между селами Шереметьево и Венюково он может достигнуть отметок неблагоприятного явления. При такой отметке в зону возможного подтопления могут попасть прибрежные территории, сельхозугодия, участки дорог и линии электропередачи.

Кроме того, в зоне паводка находятся островные территории Хабаровска - острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. По данным на 1 сентября, там уже подтоплены около 400 дачных участков. Людей заранее предупреждали о необходимости собрать и вывезти свой урожай и имущество.

Пик паводка на Амуре ожидается в первой декаде сентября.

Хабаровский край Амур МЧС

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