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Источник назвал сроки проверки обстоятельств госпитализации Навального

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка, начатая российскими правоохранительными органами после госпитализации оппозиционера Алексея Навального может продлиться до двадцатых чисел сентября, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, сроки проверки можно продлить до 30 суток. Продление доследственной проверки может потребоваться для экспертиз и исследований.

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Ранее сообщалось, что 20 августа транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу начала доследственную проверку по факту госпитализации Навального.

Полиция уже осмотрела гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, и участки местности по маршруту его передвижения.

В ходе проверки изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

Ранее стало известно, что в томском аэропорту вновь заработала кофейня, где Навальный выпил чаю в день госпитализации.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов. Генпрокуратура РФ в связи с этим направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой.

Хроника 20 – 29 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный

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