Меркель сочла неправильным увязывать "Северный поток 2" и ЧП с Навальным

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ситуацию с "Северным потоком 2" и ЧП с российским оппозиционером Алексеем Навальным не следует увязывать вместе, газопровод должен быть достроен, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я думаю, что это нужно рассматривать в отдельности. Я считаю, что "Северный поток 2" следует достроить. Это проект, которые ведут экономические игроки из России и Европы. (. . .) Этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным", - сказала канцлер, выступая на ежегодной летней пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила официальную позицию правительства ФРГ, согласно которой Берлин считает американские санкции в отношении газопровода "экстерриториальными" и не приемлет их.

Ранее она отметила, что в истории с возможным отравлением Навального нужно больше ясности и когда она появится, то Германия может инициировать общеевропейскую реакцию.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. Позднее омские врачи попросили немецких коллег из клиники Charite, куда политика доставил медицинский борт из Германии, объяснить вывод об отравлении Навального.

Ранее в пятницу Меркель заявила, что политику Германии в отношении РФ все же менять не следует. По ее словам, конфликты последних лет в связи с Украиной, санкциями и шпионскими скандалами "снова и снова напрягают германо-российские и европейско-российские отношения", тем не менее, отношения надо сохранять, чтобы оставалась возможность для переговоров.

24 августа канцлер Германии заявила, что виновных в отравлении Навального необходимо наказать.