Ужесточение графика подачи воды в Симферополе отложили на день

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Симферополя решили перенести на сутки применение более жестких графиков подачи воды населению, введенных из-за засухи.

Как сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко в фейсбуке в воскресенье, в ночь с 31 августа на 1 сентября должен был стартовать второй этап: начало подачи воды по графику.

"Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября", - сказала она.

С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тыс. человек, и 39 ближайших населенных пунктах начали ограничивать подачу воды в три этапа.

Сначала потребление снизили со 160 тыс. кубометров до 140, через неделю должны снизить еще на 20 тыс. куб., а с 7 сентября до 100 тыс. куб. в сутки.

Для всех районов разработаны графики, большинство жителей смогут пользоваться центральным водоснабжением только по несколько часов утром и вечером.

Введение ограничений связано с засухой. Основными источниками воды для крымской столицы являются три водохранилища, которые наполняются за счет дождя и снега: Симферопольское емкостью 36 млн куб., Партизанское на 34 млн куб. и Аянское на 3,9 млн куб. Два первых сейчас заполнены примерно на 20%.

В этом году для Симферополя нашли дополнительные источники воды. В начале лета в город впервые начали подавать артезианскую воду из скважин после реконструкции двух водозаборов, в целом примерно 55 тыс. куб. в сутки.

В августе военные по просьбе властей связали трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища, чтобы перебрасывать еще до 50 тыс. куб. в сутки для крымской столицы.