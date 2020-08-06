На московских довыборах "обкатают" систему защиты от двойного голосования

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Москве этой осенью на довыборах в муниципальные советы Марьина и Бабушкинского района будет опробована новая система пресечения двойного голосования в электронном и традиционном виде, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Все пересечения мы решаем тем, что мы на ТИКах, а также на электронных и традиционных УИКах мы ставим электронный реестр. Это не то приложение, которое Минсвязь сделало для Общероссийского голосования и список паспортов, который в итоге в интернете оказался, это не какой-то смс-сервис, это настоящий полноценный реестр с возможностью поиска по тем гражданам, которые записались на электронное голосование", - сказал чиновник в Общественном штабе по контролю и наблюдению за дополнительными выборами при Общественной палате Москвы.

По словам Костырко, избирателей на участках будут проверять по реестру записавшихся на электронное голосование. Если нет, ему выдадут бюллетень. Больше подать заявление на электронное голосование будет нельзя.

Если гражданин передумал участвовать в электронном голосовании и пришел на участок, ему придется заполнить заявление на отказ от электронного голосования, и тогда он будет исключен из реестра.

Досрочное голосование в ТИКах пройдет со 2 по 7 сентября. Заявления на электронное голосование принимаются с 29 июля по 7 сентября. Само дистанционное онлайн-голосование пройдет с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Если гражданин придёт в ТИК в это время, получить бюллетень он не сможет. Ему будет предложено либо прийти на участок 13 сентября, либо проголосовать в электронном виде с компьютера прямо в ТИКе.

В 20:00 12 сентября список тех граждан, которые записались на электронное голосование, но участия в нем не приняли, будут переданы в традиционные УИКи.

"Мы сейчас разрабатываем такую схему для выборов в Государственную думу 2021 года. Поэтому считаем, что это такая очень важная отработка, обкатка на этих двух муниципальных округах", - подчеркнул зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

На голосовании по поправкам в Конституцию о возможности двойного голосования заявили ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков, который сначала проголосовал на избирательном участке, а чуть позже в электронном виде, а также эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг, которому также выдали бюллетень на участке, хотя он был записан на дистанционное голосование (он два раза голосовать не стал). Оба опрошены полицией, один - в рамках административного расследования, второй - в рамках доследственной проверки.

Кроме того, проживающая в Израиле Яэль Ильински сообщила, что сумела проголосовать трижды - через интернет и в двух дипмиссиях России в Тель-Авиве и Хайфе, а также что проголосовала ее несовершеннолетняя дочь, не имевшая избирательных прав. В отношени Ильински недавно возбудили уголовное дело.

После объявления о возможности двойного голосования для пресечения таких случаев на УИКи были направлены базы данных с сериями и номерами паспортов избирателей, зарегистрировавшихся на электронное голосование. Как пояснил "Интерфаксу" ранее глава московского штаба по наблюдению Илья Массух, базы были защищены слабо и по ошибке пароль с доступом высылался членам УИК одним письмом вместе с базой. В итоге данные базы попали в даркнет, где, как писала газета "Коммерсантъ", ее выставили на продажу.