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Суд начнет отбор присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник начнет отбирать присяжных, которые будут рассматривать дело двоих старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Заседание назначено на 11:30.

На предыдущем заседании суд отказался вернуть дело в прокуратуру и изменить его подсудность, а также продлил сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.

Михаил Хачатурян Крестина Хачатурян Ангелина Хачатурян

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