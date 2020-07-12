Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Для младшей из трех сестер ведомство утвердило постановление о применении принудительных медицинских мер

Одна из сестер Крестина Хачатурян Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение", - сказал Липцер.

По его словам, в отношении младшей из сестер Генпрокуратура утвердила постановление о применении мер медицинского характера.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что в понедельник дела девушек будут направлены в суд.

Как ожидается, дело старших сестер будет рассматриваться судом присяжных, о чем намерена просить защита, а младшей - единолично судьей в Бутырском суде Москвы.

В конце 2019 года Генпрокуратура вернула в Следственный комитет материалы в отношении сестер Хачатурян, отказавшись передавать их дела в суд.

Генпрокуратура сочла, что действия сестер должны квалифицироваться как необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), а не убийство. О необходимости именно такой квалификации, которая влекла прекращение преследования девушек, ранее неоднократно заявляла и их защита.

Весной 2020 год СК завершил дополнительные следственные действия по делу сестер, отказавшись менять квалификацию их обвинения, после чего снова направил материалы в Генпрокуратуру на утверждение.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Старших сестер экспертиза признала вменяемыми - защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.