Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Ангелина Хачатурян в Мосгорсуде
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Менять квалификацию следствие не стало", - сказал Липцер агентству в среду.

По его словам, в ближайшее время к ознакомлению с материалами дела, которые появились в результате дополнительных следственных действий, приступит потерпевшая сторона, после чего их получат обвиняемые с адвокатами.

Липцер отметил, что защита не согласна с определенной следствием квалификацией действий сестер и продолжит добиваться прекращения их преследования.

"Также мы надеемся, что генеральная прокуратура останется при своей позиции о том, что девушки действовали в условиях необходимой обороны", - заключил адвокат.

В конце 2019 года Генпрокуратура вернула СК материалы в отношении Хачатурян с обвинительным заключением для двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера к младшей девушке, отказавшись передавать дела в суд.

СК, в свою очередь, оспорил "отказное" постановление надзора у генерального прокурора, которое подтвердило решение о возврате дела на доследование.

По мнению заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, действия сестер должны квалифицироваться как необходимая оборона (статья 37 УК РФ), на что он указал, возвращая дело следствию. О необходимости именно такой квалификации, которая влекла прекращение преследования девушек, ранее неоднократно заявляла и их защита.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Старших сестер экспертиза признала вменяемыми - защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).

СКР Генпрокуратура РФ Крестина Хачатурян Ангелина Хачатурян Мария Хачатурян Михаил Хачатурян

Новости по теме

Новости

Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

Пациенты горевшей больницы умерли от отравления угарным газом или от отключения ИВЛ

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Абрамов и Абрамович начали искать инвесторов для крупнейшего лесного холдинга Дальнего Востока

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

Новосибирский суд арестовал шесть моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');