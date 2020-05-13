Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Ангелина Хачатурян в Мосгорсуде Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Менять квалификацию следствие не стало", - сказал Липцер агентству в среду.

По его словам, в ближайшее время к ознакомлению с материалами дела, которые появились в результате дополнительных следственных действий, приступит потерпевшая сторона, после чего их получат обвиняемые с адвокатами.

Липцер отметил, что защита не согласна с определенной следствием квалификацией действий сестер и продолжит добиваться прекращения их преследования.

"Также мы надеемся, что генеральная прокуратура останется при своей позиции о том, что девушки действовали в условиях необходимой обороны", - заключил адвокат.

В конце 2019 года Генпрокуратура вернула СК материалы в отношении Хачатурян с обвинительным заключением для двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера к младшей девушке, отказавшись передавать дела в суд.

СК, в свою очередь, оспорил "отказное" постановление надзора у генерального прокурора, которое подтвердило решение о возврате дела на доследование.

По мнению заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, действия сестер должны квалифицироваться как необходимая оборона (статья 37 УК РФ), на что он указал, возвращая дело следствию. О необходимости именно такой квалификации, которая влекла прекращение преследования девушек, ранее неоднократно заявляла и их защита.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Старших сестер экспертиза признала вменяемыми - защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).