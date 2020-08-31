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Поставка больших партий российской COVID-вакцины начнется в сентябре

Вакцинация стартует в ноябре-декабре, заявил Михаил Мурашко

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Поставка больших партий российской вакцины от коронавируса начнется в сентябре, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в понедельник в ходе общения с медиками Иркутской области.

"Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет 40 тысяч. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Он также сообщил, что одна из его дочерей успешно прошла вакцинацию.

Вакцина "Спутник V" будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран.

27 августа Мурашко сообщил, что первая российская вакцина от коронавируса производства Института имени Гамалеи "Sputnik V" начинает поступать в больницы. Он уточнил, что начались поставки вакцины в медучреждения в рамках третьей фазы исследования.

Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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