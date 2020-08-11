Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России.

Он выразил надежду, что Россия наладит массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время. Президент также подчеркнул, что вакцинация должна быть "исключительно добровольной", чтобы все желающие могли воспользоваться достижениями российских ученых.

"Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый очень важный для нашей страны шаг, вообще для всего мира", - заявил президент.

Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассказать об этой вакцине, но при этом заметил: "Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, повторяю: прошла все необходимые проверки".

Министр заявил, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата. "У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал Мурашко.

Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Мурашко сообщил, что одновременно при содействии Минпромторга и проектного офиса Сбербанка "идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей, таковые в нашей стране есть".

Министр сказал также, что по поручению главы государства Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. "Интерес к ней (к вакцине) уже проявили ряд стран", - заявил министр.

"Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и тем, от кого зависит здоровье детей - это наши учителя", - заявил Мурашко.