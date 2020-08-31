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Вузам в РФ поручили подготовиться к возобновлению COVID-ограничений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ об организации начала учебного года в подведомственных министерству вузах: согласно документу, ректоры должны обеспечить соблюдение санитарных мер в университетах и быть готовыми возобновить ограничения по коронавирусу, если эпидемическая обстановка ухудшится.

Об этом говорится в приказе, документ имеется в распоряжении "Интерфакса". Приказ подписан министром 28 августа, вступает в силу 1 сентября.

Если эпидобстановка ухудшится, вузы должны будут продолжить обучение студентов "с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

В документе перечисляются основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые должны будут соблюдать подведомственные вузы. Это, в частности, проверка температуры и наличия симптомов ОРВИ на входе в здание университета, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проведение специальной уборки, обработка рук антисептиками в вузах и проветривание помещений.

Согласно приказу, ректоры еженедельно по понедельникам будут отчитываться в Минобрнауки о том, как исполняется приказ.

Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки Валерий Фальков Коронавирус

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