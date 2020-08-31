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МИД Таджикистана попросил дипломатов помочь студентам въехать в Россию на учебу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - МИД Таджикистана попросил российское посольство в Душанбе помочь таджикским студентам получить разрешение на въезд в Россию для учебы. Вопрос находится на рассмотрении российской стороны, сообщило управление информации и печати МИД республики.

Пандемия коронавируса

Речь идет о более чем 4000 студентов. Более тысячи из них поступили в российские вузы только что. Им нужно как можно скорее попасть в Россию, чтобы пройти необходимые процедуры по требованиям вузов, отмечают в МИД.

19 августа стало известно, что студенты из Казахстана подписали коллективное обращение к российскому правительству, МИД и ФСБ с просьбой включить учебу в список оснований для въезда в Россию. По их словам, их десятки тысяч. Они считают, что полноценно учиться дистанционно невозможно, и они становятсяч неконкурентоспособными по сравнению с "очниками".

Минобрнауки сообщило, что студенты-иностранцы должны будут проходить двухнедельный карантин по приезде, но помочь им со въездом оно не может. Чтобы студент вернулся учиться в Россию, граница его страны с Россией должна быть открыта, объяснило ведомство.

Минкультуры попросило подведомственные вузы составить списки студентов-иностранцев и пообещало помочь им со въездом. Ректоры этих вузов выразили сомнение, что хоть кто-нибудь из иностранцев сможет приехать учиться в сентябре.

В прошлом учебном году в России учились 297 993 иностранных студента, больше всего среди них было граждан Казахстана.

Хроника коронавируса. Август.

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Таджикистан Минобрнауки Казахстан коронавирус

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