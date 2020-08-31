Самый длинный в середине XX века ледник на Урале полностью растаял

Фото: "Научный центр изучения Арктики"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Научного центра изучения Арктики и МГУ имени Ломоносова завершили экспедицию к ледникам Полярного Урала, во время нее выяснилось, что когда-то один из крупнейших в регионе ледников растаял.

В сообщении научного центра говорится, что исследования проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледник ИГАН - ледник МГУ - ледник Маркова.

В середине ХХ века ледник МГУ был вторым по величине и самым длинным на Урале. В момент открытия в 1953 году его длина достигала 2,2 км.

"Когда мы были последний раз на леднике в 2010 году, там еще оставался большой объем льда внизу. (...) На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял", - отметил научный сотрудник МГУ Михаил Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Результаты исследований ученые передадут во Всемирную службу мониторинга ледников, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, департамент молодежной политики и туризма.