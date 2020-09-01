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В российском даркнете нашли данные миллионов американских избирателей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На одном из форумов в российском даркнете выложили информацию о нескольких миллионах американских избирателей, пишет во вторник "Коммерсантъ", сотрудники которого обнаружили эти базы данных.

Объявление о бесплатном доступе к персональным данным миллионов жителей США разместил на одной из хакерских площадок пользователь под ником Gorka9, сообщает издание.

"Ъ" отмечает, что в предлагаемых этим пользователем базах данных содержится информация о 7,6 млн жителей штата Мичиган: имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка. Gorka9 утверждает, что данные актуальны на март 2020 года.

В компании InfoWatch, занимающейся информационной безопасностью, изданию подтвердили подлинность этой базы, уточнив, что она "утекла" еще в конце 2019 года.

Кроме того, "Ъ" обнаружил, что Gorka9 предлагает базы данных избирателей штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина. В каждом из таких архивов содержится от 2 до 6 млн строк. Этот хакер также продает персональные данные 62 тыс. пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.

"Вознаграждение за помощь правосудию"

Некоторые пользователи вышеупомянутого форума нашли способ заработать на выложенных хакером данных: они воспользовались программой Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию" (Rewards for Justice), которая предлагает выплаты за сообщения о фактах вмешательства иностранных государств в американские выборы. Так, один из участников форума утверждает, что смог получить примерно 4 тыс. долларов за сообщение об "утечке" базы избирателей Коннектикута.

О Rewards for Justice стало известно в начале августа: как заявил тогда госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон в рамках этой программы обещает выплатить 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить указанную сумму за информацию о российском вмешательстве в выборы в США.

В InfoWatch "Ъ" пояснили, что чаще всего такие базы служат в качестве ценной информации для мошенников, поскольку списки избирателей содержат всю основную информацию о людях. Опрошенные изданием эксперты также отметили, что утечки данных американских избирателей происходят регулярно. Сами хакеры, с которыми пообщался "Ъ", тоже говорят о слабой защите персональных данных избирателей в США.

США InfoWatch

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