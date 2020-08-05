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США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон предлагает награду в размере 10 млн долларов за информацию о тех, кто вмешивается в президентские выборы в США, заявил в среду госсекретарь Майк Помпео.

"И раз уж мы заговорили о России: программа госдепартамента по наградам за правосудие предлагает вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к идентификации или местонахождению любого лица, которое находится под контролем иностранного государства и при этом вмешивается в выборы США посредством участия в преступных кибератаках", - заявил Помпео, на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Недавно президент Дональд Трамп поднял вопрос о переносе дня голосования из-за ситуации с коронавирусом в стране. Американские СМИ уточнили, что полномочий Трампа недостаточно для переноса выборов.

"Российское вмешательство" в американские выборы

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в американских политических кругах с тех пор, как появились сообщения о попытках РФ повлиять на выборы в 2016 году.

Для расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы в США была создана команда под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. По итогам почти двухлетнего расследования следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа, но посчитали доказанным факт вмешательства России в американские выборы.

Москва неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

США Россия Майк Помпео

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