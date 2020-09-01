Глава РАН заявил, что скачка заболеваемости COVID-19 осенью не будет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число зараженных коронавирусной инфекцией в России осенью может увеличиться, но не будет критическим, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Относительно второй волны - думаю, что будет некое увеличение, но не фатальное, потому что мы научились работать в этом режиме. Мы увидели, где болевые точки, где надо вводить изоляцию", - сказал Сергеев "Интерфаксу" в Нижнем Новгороде.

По его мнению, "мы растянули первую волну коронавируса во времени, введя существенные ограничительные меры и пытаясь перекрыть основные каналы".

"Это важно, потому что мы сумели обеспечить лечением всех коронавирусных больных, наше здравоохранение не захлебнулось", - подчеркнул Сергеев. Он также высказал мнение, что пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация будет сохраняться на текущих показателях.

"И конечно, здесь очень важным является вопрос массовой вакцинации. По всей видимости, она начнется в начале следующего года. Для начала (прививочной кампании - ИФ) должны быть удовлетворены все международные правила по прохождению всех фаз клинических исследований, которые существуют. Хотя мы понимаем, если речь идет о работе за "красной чертой", то наличие вакцины, пусть еще не на сто процентов проверенной на все случаи жизни, очень важно", - добавил президент РАН.