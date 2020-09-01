Водохранилища Крыма продолжили мелеть на фоне засухи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Август не улучшил ситуацию в водохранилищах естественного стока и реках Крымского полуострова, воды там все меньше.

"Общий суммарный запас воды водохранилищ естественного стока к началу осени составил 62,88 млн куб. м, что на 11,98 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - говорится в материалах федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", опубликованных на официальном сайте ведомства.

Воды в водохранилищах естественного стока сейчас в 2,3 раза меньше, чем было к началу сентября год назад.

Синоптики сообщили также, что из-за недостаточного количества осадков реки Крыма в некоторых местах высохли.

2019-2020 гг. выдались в Крыму засушливыми. Столица региона - Симферополь - и 39 населенных пунктов в двух районах Крыма с 24 августа нынешнего года переведены на график подачи воды по часам. Некоторые жители будут получать ее всего два часа в сутки и только в будни. Власти установили на улицах емкости с водой.

Симферополь потреблял до 160 тыс. кубов воды в сутки, за три недели ограничений объем собираются сократить до 100 тыс. кубометров. ЧС в городе вводить не планируют. Сколько продлится подача воды по часам - не сообщается.

Между тем потери воды в сетях Крыма, по разным данным, достигают от 50 до 80%. Правительство Крыма на прошлой неделе распорядилось выделить МинЖКХ региона 200 млн рублей из резервного фонда на сокращение потерь.