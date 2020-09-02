Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой

Обмелевшее Симферопольское водохранилище Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение правительству по решению проблемы водоснабжения Севастополя путем переброски воды в питающее город Чернореченское водохранилище из крымской реки Коккозка.

В ходе беседы с главой государства в формате видеоконференции врио главы Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что текущий год выдался очень сухим, и уровень воды в Чернореченском водохранилище резко сократился. По словам Развозжаева, если в Крыму не начнутся дожди, то к началу следующего года ситуация с водой в городе будет сложной.

"Есть проект, который в принципе был задуман ещё в советское время, к нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован, - это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Река Коккозка - это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надёжным обеспечением водой", - предложил решение проблемы Развозжаев.

"Можно сделать ковшевой водозабор, поставить порядка 60 километров водопровод и несколько повышающих насосов. Это позволило бы нам в паводок как раз с января по март пополнить Чернореченское водохранилище и обезопасить Севастополь, Черноморский флот и, собственно, всех потребителей от дефицита воды", - пояснил врио главы города.

Развозжаев отметил, что стоимость проекта составит 3,8 млрд рублей.

Он также рассказал, что уже заручился поддержкой министра обороны Сергея Шойгу по вопросу участия военных в строительстве, а также обсудил этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Так как Коккозка находится на территории Республики Крым, с Сергеем Валерьевичем Аксёновым я предварительно проговорил. Если бы мы забирали эту паводковую воду - а она не используется ни жителями, никем, это просто избыточная вода, которая уходит в море, - если бы мы забирали эту воду из Коккозки в Чернореченское водохранилище, мы могли бы с Вилинского водозабора, который питает Симферополь, отдать часть объёмов Симферополю. Это помогло бы тоже решить вопрос - порядка 12 миллионов [кубических метров] мы могли бы перебросить в Симферополь", сказал Развозжаев.

По его словам, это решение двух вопросов одновременно.

Вместе с тем, Развозжаев указал и на износ сетей водоснабжения в городе и необходимость выделения Севастополю дополнительно 3,6 млрд рублей для капитального ремонта сетей водоснабжения.

"То есть всего для решения вопроса с водой в Севастополе необходимо выделение дополнительно 7,4 миллиарда рублей. Проекты все проработаны, как делать - понимаем, нужна ваша поддержка", - сказал врио главы города.

В свою очередь Путин согласился, что поднятый Развозжаевым вопрос "является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы".

"Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объёмы финансирования вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу", - добавил президент.

"Вашу просьбу по поводу водоснабжения, безусловно, обсудим и будем поддерживать", - пообещал глава государства Развозжаеву.