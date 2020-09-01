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В Татарстане застрелен бизнесмен, убивший грабителей в своем доме

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Бугульме (Татарстан) застрелен местный предприниматель Евгений Деданин, сообщил агентству "Интерфакс" помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

"Был убит сегодня, примерно час-полтора назад. На месте происшествия работают оперативники, выехал и.о прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов",- уточнил Галиев.

Он добавил, что бизнесмена убили из огнестрельного оружия, стрелявший задержан.

Два года назад Деданин убил грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Связано ли его убийство с тем происшествием, пока неизвестно.

Утром 12 сентября 2018 года двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин совершили разбойное нападение на дом жителя Бугульмы. Они связали хозяина жилища, его супругу и знакомого, после чего под угрозой физической расправы стали требовать деньги. Хозяину дома, а им оказался Деданин, удалось освободиться, он побежал на кухню и схватил ножи, которыми несколько раз ударил грабителей. От полученных травм двое преступников скончались. Позже выяснилось, что всего грабителей было трое.

По факту убийства налетчиков было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Позже прокуратура Татарстана признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Евгения Деданина.

Бугульминский районный суд Татарстана признал двух грабителей, напавших на дом предпринимателя и убитых им, виновными. Третий участник преступления был позже задержан, также признан виновным и отправлен в колонию строгого режима на шесть лет.

Татарстан Бугульма Евгений Деданин

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