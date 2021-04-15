Вынесен приговор убийце татарстанского бизнесмена, который ранее отбился от грабителей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бугульминский городской суд Татарстана вынес обвинительный приговор в отношении жителя Самарской области Араика Мирзояна, обвиняемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина.

Как сообщил "Интерфаксу" и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Гусамов, Мирзоян приговорен к 12 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что подсудимый заранее организовал изготовление основной части огнестрельного оружия, переделал его, хранил и носил при себе. 1 сентября 2020 года он приехал к месту работы предпринимателя и тремя выстрелами убил его. Вину подсудимый полностью признал.

Деданин был застрелен 1 сентября 2020 года.

Бизнесмен стал известен после того, как 12 сентября 2018 года двое вооруженных мужчин напали на дом Деданина. Они связали хозяина, его супругу и знакомого, после чего под угрозой физической расправы стали требовать деньги. Хозяину дома удалось освободиться, он побежал на кухню и схватил ножи, которыми несколько раз ударил грабителей. От полученных травм двое преступников скончались. Позже выяснилось, что всего грабителей было трое.

По факту убийства налетчиков было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Позже прокуратура Татарстана признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Деданина.

Бугульминский районный суд признал двух грабителей, напавших на дом предпринимателя и убитых им, виновными. Третий участник преступления был позже задержан, также признан виновным и отправлен в колонию строгого режима на шесть лет.