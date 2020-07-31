ФСБ раскрыла экстремистскую ячейку под Волгоградом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области российские спецслужбы задержали предполагаемых организатора и пятерых членов ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат", сообщает ФСБ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в операции также принимали участие МВД и Росгвардия. В ЦОС заявили, что в отношении организатора и пяти членов ячейки возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации").

В ходе следственных действий по адресам проживания членов группы изъято значительное количество литературы, признанной Минюстом РФ экстремистской, а также другие документальные материалы, подтверждающие причастность задержанных к "Таблиги Джамаат".

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК России, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает спецслужба.