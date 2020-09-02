Эксперты назвали нестойким иммунитет после выздоровления от CОVID-19

Но пока доказан только один случай повторного заражения коронавирусом, заявили в Центре Гамалеи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Человек, переболевший коронавирусом, может заболеть повторно, однако достоверно доказан только один случай повторного заболевания; чтобы перенести коронавирус в легкой форме необходимо вакцинироваться, считают эксперты.

"Есть научные публикации, которые говорят, что уровень антител через пять недель (после выздоровления от коронавируса - ИФ) снижается вдвое, а дальше, вероятно, еще больше, что делает нас беззащитными для следующего заражения. Но действительно, это не первый пример инфекционной болезни, постинфекционный иммунитет после которой нестойкий. (...) Именно поэтому мы говорим о том, что нужно вакцинироваться, потому что поствакцинальный иммунитет защищает эффективнее", - сказала президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что "разные категории наших граждан по-разному уязвимы для этой инфекции, есть те, кто с ней, скорее всего, встретится неоднократно, речь идет прежде всего не о медработниках, потому что мы соблюдаем массу мер предосторожности, а, скорее, речь идет о работниках образования. "Потому что начался учебный год, в школу пришли большие контингенты детей, многие из которых являются бессимптомными носителями", - пояснила Намазова-Баранова.

В свою очередь ведущий специалист Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын сообщил, что достоверно доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом, при этом повторное заболевание произошло через 148 суток.

Он отметил, что никакая вакцина не дает 100% гарантии не заболеть, но при этом она облегчает симптомы и вызывает более быстрый иммунный ответ в случае заражения. "Снижение титра антител не снимает память клеток на быстрый иммунный ответ, быструю выработку антител в следующий раз", - сказал Лисицын.