Что произошло за день: среда, 2 сентября

Германия заявила об отравлении Навального "Новичком", Мишустин в пятницу отправится в Минск, Netflix локализует сервис в России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Германии заявили о следах яда из группы "Новичок" в организме Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти объяснить ситуацию. В МИД РФ заявили об отсутствии фактуры в заявлении Германии, один из разработчиков "Новичка" усомнился в правдоподобности версии. В направленном в ФРГ запросе России говорится о выявлении у Навального нарушения углеводного обмена и панкреатита. Оппозиционер остается на аппарате ИВЛ.

- Рубль вечером обвалился к доллару и евро на фоне усиления геополитических рисков из-за ситуации с Навальным. Курс доллара США составил 75,34 руб. в 19:00 (на 1,76 рубля выше уровня предыдущего закрытия), курс евро - 89,19 руб. (рост на 1,53 рубля).

- Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября. О поездке сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Между тем в пятницу в Россию прибудет министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он примет участие в заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

- В России будут доступны отечественная и зарубежная вакцины от коронавируса. Фармацевтические компании будут производить препараты параллельно. Эксперты заявили, что после вакцинации формируется более стойкий иммунитет, чем после перенесенной болезни. За сутки в России выявлены 4 952 случая заражения коронавирусом.

- СКР предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации двух убийств и покушении на убийство. Следствие попросило суд отменить постановление о прекращении уголовного преследования Фургала по делу об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году, суд удовлетворил ходатайство.

- Гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Ранее на разработку известняка на шихане претендовало АО "Башкирская содовая компания", что спровоцировало протесты.

- Белорусский оппозиционер Павел Латушко выехал в Польшу. Он подчеркнул, что об эмиграции речи пока нет, и он участвует в экономическом форуме. Латушко планирует посетить и Литву, но без встречи со Светланой Тихановской. Между тем труппа Купаловского театра, который возглавлял оппозиционер, развалилась после его ухода: в ней осталось 15 человек.

- Netflix полностью локализует сервис в России. Оператором американского видеосервиса на территории страны станет "Национальная медиа группа".