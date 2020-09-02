Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Активисты, выступающие против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Гора Куштау, на разработку которой претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), получила статус особо охраняемой природной территории - памятника природы, сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

"Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии - ИФ) Радия Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление (правительства республики - ИФ)", - сказал он в ходе пресс-конференции Общественной палаты РФ в среду.

Ранее сообщалось, что Минприроды России неоднократно предлагало главе Башкирии создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) федерального значения на горе Куштау с возможным включением также гор Тратау и Юрактау.

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.

Гора Куштау, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов, древних коралловых рифов, образовавшихся на дне Пермского моря более 230 млн лет назад. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы кроме Башкирии есть только в Австралии. В 2008 году горы были включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России". Кроме того, шиханы имеют значительный рекреационный потенциал.

На разработку Куштау претендовала АО "Башкирская содовая компания". В 2018 году глава Башкирии Хабиров принял решение о разработке Куштау. На Куштау было обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химпрома. По предварительным оценкам, запасов месторождения хватит на 150 лет работы компании.

В РоссииСуд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСКСуд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСКЧитать подробнее

АО "Сырьевая компания" (входит в БСК) в августе 2019 года получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывала начать разработку Куштау в ближайшие несколько лет.

В начале августа 2020 года начатая компанией на шихане вырубка леса для проведения геологоразведки спровоцировала общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. Власти Башкирии начали поиск компромиссного решения, устраивающее все стороны конфликта.

Позднее Хабиров, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, решил создать на территории Куштау особо охраняемую природную территорию регионального значения и заручился поддержкой Минприроды России.

"Башкирская содовая компания" является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

Башкирия шихан Куштау Башкирская содовая компания

Новости

Глава МИД РФ назвал условие контактов с белорусской оппозицией

Песков заявил, что создание российской военной базы в Белоруссии не обсуждается

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Пандемия коронавируса

Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины

Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины

Глава Минпромторга Мантуров привился от COVID-19 российской вакциной

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');