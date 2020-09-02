Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Активисты, выступающие против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Гора Куштау, на разработку которой претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), получила статус особо охраняемой природной территории - памятника природы, сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

"Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии - ИФ) Радия Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление (правительства республики - ИФ)", - сказал он в ходе пресс-конференции Общественной палаты РФ в среду.

Ранее сообщалось, что Минприроды России неоднократно предлагало главе Башкирии создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) федерального значения на горе Куштау с возможным включением также гор Тратау и Юрактау.

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.

Гора Куштау, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов, древних коралловых рифов, образовавшихся на дне Пермского моря более 230 млн лет назад. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы кроме Башкирии есть только в Австралии. В 2008 году горы были включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России". Кроме того, шиханы имеют значительный рекреационный потенциал.

На разработку Куштау претендовала АО "Башкирская содовая компания". В 2018 году глава Башкирии Хабиров принял решение о разработке Куштау. На Куштау было обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химпрома. По предварительным оценкам, запасов месторождения хватит на 150 лет работы компании.

АО "Сырьевая компания" (входит в БСК) в августе 2019 года получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывала начать разработку Куштау в ближайшие несколько лет.

В начале августа 2020 года начатая компанией на шихане вырубка леса для проведения геологоразведки спровоцировала общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. Власти Башкирии начали поиск компромиссного решения, устраивающее все стороны конфликта.

Позднее Хабиров, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, решил создать на территории Куштау особо охраняемую природную территорию регионального значения и заручился поддержкой Минприроды России.