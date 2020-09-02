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Военные самолеты США провели новую разведку вблизи южных рубежей РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в среду провели очередные многочасовые полеты вблизи черноморских границ России, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, полеты выполняли стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Самолеты-разведчики курсировали вдоль южного побережья Крыма, а также подлетали к району Новороссийска. Временами они приближались к морской границе РФ на расстояние примерно 20-25 км.

Как сообщал "Интерфакс", накануне, 1 сентября, у черноморских границ России также были зафиксированы длительные полеты двух разведывательных самолетов британских Королевских ВВС. Разведчики RC-135W и Sentinel R.1, поднявшиеся с авиабазы Акротири на Кипре, длительное время барражировали вблизи Южного побережья Крыма и Краснодарского края. В ходе выполнения полетов временами они приближались к российским берегам примерно на 60-80 км.

По сообщению Национального центра управления обороной РФ, в минувшую пятницу, 28 августа, российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Черное море США RC-135W Крым Новороссийск

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