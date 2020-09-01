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Самолеты США и Британии провели разведку у границ РФ на юге и западе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Разведывательные самолеты США и Великобритании во вторник совершили многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики и на Черном море, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, выполнял пролет вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. На обратном пути он совершил облет Калининградской области со стороны Балтийского моря, Литвы и Польши. В общей сложности американский самолет радиоэлектронной разведки находился вблизи российских рубежей более двух часов.

Тем временем два британских разведывательных самолета - RC-135W и Sentinel R.1, поднявшиеся с авиабазы Акротири на Кипре, долгоя курсировали вблизи Южного побережья Крыма и Краснодарского края. Временами они подлетали к российским берегам примерно на 60-80 км.

Как сообщали в Национальном центре управления обороной РФ, в понедельник российский истребитель Су-27 "перехватил" четыре иностранных военных самолета в районе Балтийского моря: самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии.

Также в понедельник три российских истребителя Су-27 были подняты в воздух на "перехват" трех стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над Балтийским морем.

В пятницу российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем.

Россия США Великобритания

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