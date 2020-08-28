Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

Су-27 "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 поднимался в пятницу для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Разведывательный самолет США, приближающийся к госгранице РФ, был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, американский самолет не нарушил госграницу России.

О вылетах российских истребителей на "перехват" самолетов-разведчиков военное ведомство РФ неоднократно сообщало в июле и августе.

Су-27

Новости

Российские военные обнародовали кадры учений у границы с Аляской

Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб.

Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб.

Минниханов попросил у Путина финансовой помощи для республики

Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении

Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении
Навальный попал в больницу

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального
Навальный попал в больницу

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне
Навальный попал в больницу

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Пандемия коронавируса

Прививать детей от коронавируса в этом году в России не будут

Прививать детей от коронавируса в этом году в России не будут

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');