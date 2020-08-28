Су-27 "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 поднимался в пятницу для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Разведывательный самолет США, приближающийся к госгранице РФ, был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, американский самолет не нарушил госграницу России.

О вылетах российских истребителей на "перехват" самолетов-разведчиков военное ведомство РФ неоднократно сообщало в июле и августе.