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В Минсельхозе выразили обеспокоенность ситуацией с озимым севом в РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ обеспокоен тем, что почти 10% озимого сева будет проведено при дефиците влаги.

"Нас очень серьезно беспокоит, что почти 10% посевных площадей озимых будут засеяны совершенно в неблагоприятные условия, потому что мы имеем дефицит влаги, это последствия засухи", - заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на заседании коллегии министерства в среду.

По его словам, есть фермеры, которые не хотят сеять озимые в экстремальных условиях. Хатуов подчеркнул, что площади под озимыми необходимо увеличивать. "Но в ряде регионов есть тенденция к их занижению. И в ближайшее время мы начнем заслушивать каждый субъект РФ по структуре севооборота", - сказал он.

В то же время он отметил, что создавшаяся ситуация - это вызов науке для создания засухоустойчивых сортов.

В этом году озимый сев под урожай 2021 года планируется провести на 19 млн га, что на 400 тыс. га больше, чем в прошлом году. По данным на 1 сентября, озимые посеяны на 3,5 млн га в 46 регионах.

Минсельхоз ориентирует аграриев на расширение площадей под озимыми в связи с тем, что их урожайность выше, чем у яровых, и они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и болезням растений. На озимые зерновые культуры приходится большая часть урожая. Так, в 2019 году сбор озимой пшеницы составил 53,4 млн тонн из общего урожая в 74,5 млн тонн.

Минсельхоз Джамбулат Хатуов

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