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Аналитики спрогнозировали урожай зерновых в 2020 году выше 130 млн тонн

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Урожай зерновых культур в России в сезоне 2020 года превысит 130 млн тонн, сообщил гендиректор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко на "XX Зерновом круглом столе" в Новосибирске.

"Более 130 млн тонн (в презентации - 130 473 000 тонн. - ИФ.) - точно. Более 83 млн тонн мы соберем пшеницы. Очень хороший урожай ячменя - более 21 млн тонн, это тоже уже очевидно", - сказал он.

Петриченко отметил, что кукуруза "не оправдала тех надежд и взглядов на урожай, которые были в начале вегетационного периода".

"Более 13 млн тонн будет, а насколько - это теперь важная большая интрига, потому что кукуруза в этом сезоне будет очень интересным товаром. Хотелось бы побольше, особенно учитывая, что такой важный игрок в Причерноморье, номер один - Украина - с каждым взглядом на то, что будет производиться по кукурузе, (прогноз. - ИФ.) там снижается. Сейчас они выглядят в районе 32,5 млн тонн, а начинали с 39 млн тонн", - отметил Петриченко.

Сбор овса он спрогнозировал на уровне 4 млн тонн, это на 9-10% ниже, чем годом ранее.

Глава "ПроЗерно" добавил, что неблагоприятные погодные условия в текущем году привели к тому, что Приволжский федеральный округ соберет зерна больше, чем регионы российского юга, без Северного Кавказа.

В самом начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в текущем году, по прогнозу, урожай зерновых будет не хуже, чем в прошлом.

В 2019 году Россия собрала 121,2 млн тонн зерна, в том числе 74,5 млн тонн пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 122,5 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы. По данным министерства на 1 сентября, в стране было собрано 101,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в бункерном весе).

ПроЗерно Минсельхоз Михаил Мишустин Владимир Петриченко

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