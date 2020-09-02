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В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские медики выявили у оппозиционера Алексея Навального нарушение углеводного обмена и панкреатит во время его нахождения в омской больнице.

В РоссииОсновным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществОсновным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществЧитать подробнее

"В указанном медицинском учреждении (омская больница N1) Навальный А.А. находился в период с 20 по 22 августа 2020 года с клиническим диагнозом: основной - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекторной функции, обострение", - говорится в материалах запроса о правовой помощи, направленных в Германию компетентными органами России.

Текст запроса имеется в распоряжении "Интерфакса".

При этом в среду официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сообщил, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда из группы "Новичок". По его словам,оппозиционер в России "стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества".

Навальному стало плохо 20 августа утром, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание на борту. Пилоты экстренно сели в Омске. Там политика доставили в реанимацию больницы скорой помощи. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику "Шарите".

Хроника 20 августа – 02 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Россия Омск Германия

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