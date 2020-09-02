Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального

Университетская клиника Charite в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный не мог быть отравлен "Новичком", считает один из разработчиков этого отравляющего вещества Владимир Углев.

"Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и "Новичок" (А-234) можно исключить из списка веществ, т.к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди", - сказал Углев "Интерфаксу".

В среду власти ФРГ объявили со ссылкой на лабораторию Бундесвера о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Это грозит России в очередной раз стать мишенью для резкой критики со стороны Запада и оказаться под новой порцией международных санкций.

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервнопаралитическое боевое вещество группы "Новичок", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в среду.

МИД ФРГ вызовет посла России в Германии для беседы о ситуации с Навальным.

В качестве первой реакции на эти заявления МИД России заявил, что в Москве по-прежнему ждут от Берлина ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным.

В запросе российских компетентных органов о правовой помощи по делу Навального в Германию, в частности, говорилось, что российские медики обнаружили у оппозиционера нарушение углеводного обмена и панкреатит во время нахождения в омской больнице.

Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что доследственная проверка, начатая после госпитализации Навального, проводится по признакам части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Проверочные мероприятия проводятся по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Это процессуальный момент, никаких оснований считать, что Навальный был отравлен, по-прежнему нет", - сказал собеседник агентства.