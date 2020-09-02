Суд в пятницу рассмотрит жалобу юриста ФБК на СКР по "делу Навального"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета РФ в связи с предполагаемым отравлением основателя фонда Алексея Навального.

"Судебное заседание назначено на 4 сентября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее директор ФБК Иван Жданов сообщил, что заявление с требованием возбудить дело по статьям покушение на убийство и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, было направлено в СКР еще 20 августа. Однако, утверждает юрист, до настоящего момента никакого ответа не получено, в связи с этим было принято решение обратиться в суд.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.

Генпрокуратура РФ в связи с этим направила в ФРГ запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой.

В среду, 2 сентября, стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера следы яда из группы "Новичок". Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.