Юрист ФБК обратился в суд из-за ситуации с Навальным

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади обратился в Басманный суд Москвы с жалобой на бездействие Следственного комитета в связи с произошедшим с основателем ФБК Алексеем Навальным инцидентом.

"20 августа мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело", - сообщил директор ФБК Иван Жданов в своем твиттере.

Он отметил, что в связи с отсутствием какого-либо ответа, юрист фонда обратился в суд с жалобой на бездействие следствия. "Обжалование бездействия. В результате мы должны получить хоть какой-то ответ. Естественно, мы считаем, что должно быть возбуждено уголовное дело", - отмечает Жданов.

Возбудить дело ФБК требуют по статье по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ст. 277 УК РФ УК РФ (покушение на убийство и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

"Отравление" Навального и реакция правоохранительных органов

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.

Генпрокуратура РФ в связи с этим направила в ФРГ запрос о правовой помощи по ситуации с Навальным, Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.

В свою очередь полиция сообщила, что осмотрела гостиничный номер в томской гостинице, где проживал Навальный, а также участки местности по маршруту его передвижения. "Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)", - говорилось в пресс-релизе управления на транспорте МВД по СФО.

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая перед студентами МГИМО: "Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло".