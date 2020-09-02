Омские врачи не знают о выводах немецких коллег о состоянии Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Омские медики, лечившие оппозиционера Алексея Навального, не знакомы с результатами исследований немецкой лаборатории, якобы выявившей у него следы яда из группы "Новичок", сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" заместитель главного врача Больницы скорой медпомощи N1 Анатолий Калиниченко.

"Мне ничего об этом неизвестно. И я сейчас не готов комментировать подобные вещи", - сказал Калиниченко.

Ранее в среду представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок", и призвал Москву предоставить в связи с этим разъяснения. Между тем российские специалисты из нескольких лабораторий отравляющие вещества в организме оппозиционера не обнаружили.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. Утром 22 августа его перевезли на лечение в клинику Charite в Берлине.