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Адвокат Навального будет настаивать на возбуждении дела о покушении

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова считает, что у Следственного комитета есть все основания для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство оппозиционера.

"Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела по статье "покушение на убийство", в СК подано соответствующее заявление о совершении преступления. Результаты проверки нам не сообщают, возбуждено ли дело - не сообщают, отказано ли в возбуждении дела - тоже не сообщают", - сказала Михайлова "Интерфаксу" в среду.

Она заявила, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального будет обсуждаться в ближайшее время на заседании ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы. Михайлова также напомнила, что в Европейском суде по правам человека находится жалоба на препятствование транспортировке Навального в Германию, в которой говорится о нарушении в отношении оппозиционера статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Право на жизнь).

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу" в среду, что уголовных дел в связи с резким ухудшением состояния здоровья Навального в России не возбуждалось и оснований для этого пока нет.

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