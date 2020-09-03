Прокурор попросила приговорить Ефремова к 11 годам колонии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель запросила для актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, наказание в виде 11 лет колонии, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года", - заявила прокурор в Пресненском суде Москвы в четверг.

Также прокурор отметила, что заявленный старшим сыном погибшего Захарова иск в 7,3 млн рублей должен быть удовлетворен частично. По мнению гособвинителя, с Ефремова в пользу потерпевшего необходимо взыскать компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Она обратила внимание суда на отягчающее обстоятельство - актер неоднократно привлекался к административной ответственности. Прокурор также отметила, что смягчающим обстоятельством по делу являются состояние здоровья Ефремова, наличие у него двух несовершеннолетних детей, а также оказание им материальной помощи потерпевшим.

Выступая в суде, гособвинитель заявила, что вина Ефремова в совершении смертельного ДТП была полностью доказана в хода судебного процесса. Так, по мнению гособвинения, артист мог и должен был осознавать опасность своих действий.

По ее словам, практически все свидетели обвинения подтвердили, что Ефремов находился за рулем автомобиля и оснований сомневаться в их показаниях, в отличии от заявлений свидетелей защиты, не имеется.

"Показания свидетелей защиты Кобца, Гаева и Бадасяна не подлежат доверию. Их показания свидетельствуют о заинтересованности в деле. (...) На отсмотренных видеозаписях они себя не узнали. Мы достоверно не знаем мотивов данных свидетелей помочь Ефремову избежать наказания. Прошу отнестись к ним критически", - сказала прокурор.

Кроме того, прокурор считает, что "провалы в памяти" являются способом защиты и попыткой Ефремова уйти от ответственности. "Утверждения Ефремова, что он не помнит обстоятельств аварии, противоречат ранее данным показаниям в ходе предварительного расследования. Считаем это способом защиты, прошу суд не брать их ко вниманию", - сказала гособвинитель.

Ранее 3 сентября стало известно, что Ефремов в суде признал вину по делу о смертельном ДТП. "Ваша честь, подождите, я хочу признать вину - я признаю вину!", - заявил актер до начала заседания.

Ефремову вменяют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

8 июня на Садовом кольце внедорожник актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Актер после задержания был помещен под домашний арест.