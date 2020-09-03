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Потерпевшие попросили суд о справедливом приговоре для Ефремова

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Защита потерпевших по делу актера Михаила Ефремова в судебных прениях попросила суд справедливо наказать артиста, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Мы просим о справедливом и неотвратимом наказании для известного актера", - заявила адвокат Ирина Хайруллина в Пресненском суде Москвы.

В свою очередь, адвокат потерпевших Анна Бутырина попросила суд направить в правоохранительные органы определение о доследственной проверке по факту дачи ложных показаний в отношении трех свидетелей со стороны защиты - Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна.

"Каждый свидетель изумил своими показаниями, которые не соответствовали материалам дела. (...) Кобец, Гаев и Бадасян, давая заведомо ложные показания, даже не побоялись уголовной ответственности ", - сказала Бутырина.

Она также попросила судью вынести частное определение в отношении адвоката Эльмана Пашаева за угрозы и оскорбления. "После тех угроз, когда Пашаев говорил, что он со мной "разберется", я обратилась в Следственный комитет по Москве, поскольку очень серьезно отношусь к данному факту", - отметила адвокат.

Ранее в четверг государственный обвинитель запросила для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Показания свидетелей по делу Ефремова

Как сообщалось, 1 сентября суд завершил исследование доказательств по делу актера. В судебном процессе выступили в качестве свидетелей около 20 человек. Свидетели со сторон обвинения и потерпевших настаивали, что видели Ефремова за рулем, а также, что он был в автомобиле один. Однако свидетели, которых пригласили защитники артиста, заявили, что машиной в момент аварии управлял другой человек.

Кроме того, в суде участвовали сами потерпевшие. Суд признал потерпевшими по уголовному делу четверых родственников погибшего Сергея Захарова - вдову, брата и двоих сыновей. В рамках дела они заявили гражданские иски о компенсации морального вреда: супруга, младший сын и брат не захотели "грязных" денег и заявили символический иск в размере одного рубля. Старший сын потребовал от актера 7,3 млн рублей.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомашина, как установило следствие, была исправна.

На судебном заседании в четверг Ефремов заявил, что признает свою вину.

Хроника 08 июня – 03 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд Ирина Хайруллина Анна Бутырина Эльман Пашаев

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