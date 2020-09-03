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Ефремов признал вину в суде

Ефремов признал вину в суде
Актер Михаил Ефремов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде заявил, что признает вину по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. На 3 сентября в суде назначены прения сторон.

ДТП с участием Михаила Ефремова

"Ваша честь, подождите, я хочу признать вину - я признаю вину!", - заявил он до начала заседания.

После задержания актер вину признавал, под домашним арестом он выпустил покаянное видеообращение. Однако в суде он начал говорить, что вины не признает, поскольку не помнит, что случилось в тот день. Его защита привела на процесс свидетелей, которые говорили, будто бы Ефремов в момент столкновения находился на пассажирском месте.

Гособвинение считает вину актера полностью доказанной. Прокурор заявила об этом 3 сентября. По ее словам, подсудимый начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, после чего зашел в бар "Ulyss", где вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку, превышая скорость и нарушая другие ПДД. "В результате произошло столкновение с машиной Захарова, у которого не было возможности избежать ДТП",- сказала гособвинитель.

1 сентября суд завершил исследование доказательств по делу. Суд заслушал около двух десятков свидетелей. Свидетели со сторон обвинения и потерпевших настаивали, что видели Ефремова за рулем, а также, что он был в автомобиле один. Потерпевшими по делу признаны вдова, брат и два сына погибшего Сергея Захарова. Они заявили гражданские иски о компенсации морального вреда: супруга, младший сын и брат не захотели "грязных" денег и заявили символический иск в размере одного рубля. Старший сын потребовал от актера 7,3 млн рублей.

Ефремову вменяют пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

8 июня на Садовом кольце внедорожник актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Актер после задержания был помещен под домашний арест.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 03 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Пресненский суд Сергей Захаров

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