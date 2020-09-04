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Власти Приморья назвали сроки восстановления электроснабжения после тайфуна

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Большая часть порывов на линиях электропередачи после тайфуна "Майсак" в Приморском крае будет устранена до вечера пятницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Более 350 аварийных бригад энергетиков устраняют последствия тайфуна "Майсак" в Приморском крае. Основные аварии устранят до конца пятницы, 4 сентября", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на полное устранение всех аварий может уйти несколько дней.

По данным пресс-службы, более 70 населенных пунктов края с населением около 150 тыс. человек остались без света после прохождения тайфуна.

"Было отключено 1 тыс. 200 подстанций и более 70 линий электропередач. (...) Значительную часть потребителей удалось подключить к электроснабжению", - сказала заместитель председателя Правительства региона Елена Пархоменко, чьи слова приводятся в сообщении.

Сложности в устранении порывов на линиях вызывает отсутствие проезда ко многим местам аварий.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Хасанском, Шкотовском районах, Фокино.

Как сообщалось, тайфун "Майсак", который действовал в Приморье 3 сентября, нарушил электро-, и водоснабжение в ряде населенных пунктах региона. Было закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Зафиксирована рекордная скорость ветра - 40 м/с. Погиб один человек - на него упало дерево. В Находке введен режим ЧС. Власти не исключали введения режима ЧС во всем регионе.

Приморье тайфун Майсак

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