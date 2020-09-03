Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:05Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

НИИ Склифосовского не нашел следов ядов группы "Новичок" у Навального

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Анализ биологических жидкостей оппозиционера Алексея Навального проводил московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского, и следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится "Новичок", там не нашли.

"В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены", - сказал заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаил Поцхверия в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Исследования проводились на масс-спектрометре фирмы Agilent Technologies (США), который содержит 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации Соединенных Штатов, пояснил Поцхверия.

Инцидент с Навальным

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

"Новичок", по имеющимся данным, - фторфосфорорганическое отравляющее вещество или группа таких веществ, которые выступают в организме как ингибиторы ацетилхолинэстеразы.

Хроника 20 августа – 03 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
НИИ Склифосовского Алексей Навальный Михаил Поцхверия Германия

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального
Навальный попал в больницу

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

"СКАН-Интерфакс" начал использовать данные MediaHills для оценки аудитории ТВ-программ

Перепись населения в труднодоступных районах РФ стартует в октябре

Перепись населения в труднодоступных районах РФ стартует в октябре

Ураган с порывами ветра свыше 40 м/с впервые за 50 лет отмечен во Владивостоке

Ураган с порывами ветра свыше 40 м/с впервые за 50 лет отмечен во Владивостоке

Правительство РФ не поддержало идею об отмене транспортного налога

Правительство РФ не поддержало идею об отмене транспортного налога

Власти Чечни решили обеспечить "информационную безопасность СМИ"

ДТП с участием Михаила Ефремова

Прокурор попросила приговорить Ефремова к 11 годам колонии

"Красивые" номера предложили продавать за несколько миллионов рублей

"Красивые" номера предложили продавать за несколько миллионов рублей
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 4 995 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 4 995 случаев COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');