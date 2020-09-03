НИИ Склифосовского не нашел следов ядов группы "Новичок" у Навального

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Анализ биологических жидкостей оппозиционера Алексея Навального проводил московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского, и следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится "Новичок", там не нашли.

"В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены", - сказал заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаил Поцхверия в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Исследования проводились на масс-спектрометре фирмы Agilent Technologies (США), который содержит 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации Соединенных Штатов, пояснил Поцхверия.

Инцидент с Навальным

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

"Новичок", по имеющимся данным, - фторфосфорорганическое отравляющее вещество или группа таких веществ, которые выступают в организме как ингибиторы ацетилхолинэстеразы.